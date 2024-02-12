ФТС: Россия в 2023 году увеличила экспорт сельхозсырья и продовольствия на 4,3%

Отмечается, что импорт такой продукции снизился на 1,7%, до 35,1 млрд долларов. Согласно данным, экспорт этих товаров и сырья в 2022 году составлял 41,3 млрд долларов, импорт – 35,8 млрд долларов.

Также сообщается, что экспорт кожевенного сырья, пушнины и изделий из них сократился на 37,2%, до 0,1 млрд долларов, импорт увеличился на 22,2%, до 1,2 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Россия почти в 10 раз увеличила экспорт халяльной продукции в Иран, передает «Радиоточка НСН».

