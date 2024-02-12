ФТС: Россия в 2023 году увеличила экспорт сельхозсырья и продовольствия на 4,3%
Россия в 2023 году нарастила экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 4,3% по сравнению с 2022 годом, до 43,1 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Отмечается, что импорт такой продукции снизился на 1,7%, до 35,1 млрд долларов. Согласно данным, экспорт этих товаров и сырья в 2022 году составлял 41,3 млрд долларов, импорт – 35,8 млрд долларов.
Также сообщается, что экспорт кожевенного сырья, пушнины и изделий из них сократился на 37,2%, до 0,1 млрд долларов, импорт увеличился на 22,2%, до 1,2 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что в 2023 году Россия почти в 10 раз увеличила экспорт халяльной продукции в Иран, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФТС: Россия в 2023 году увеличила экспорт сельхозсырья и продовольствия на 4,3%
- Умерла актриса из сериала «Дикая Роза» Рената Флорес
- В МИД РФ решили обновить рекомендации по въезду россиян в недружественные страны
- Касаткина поднялась на 13 место рейтинга WTA
- СМИ: Стоимость жилья в новостройках растет вопреки снижению спроса
- Опрос: Почти 50% американцев винят Байдена в провале законопроекта о помощи Киеву
- Кабмин направит 20 млрд рублей на льготные кредиты для АПК
- Актер Вдовиченков назвал скандалы с участием Кологривого троллингом
- Власти РФ исключили риск завоза вируса Аляскапокс из США
- ВЦИОМ: Большинство россиян считают суррогатное материнство допустимым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru