Экспорт российских пиломатериалов в 2023 году снизился на 10%
В 2023 году экспорт пиломатериалов в России снизился на 10% в сравнении с показателями предыдущего года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику федерального лесоучетного учреждения «Рослесинфорг».
Уточняется, что лесопромышленники страны в условиях санкционных ограничений смогли быстро перестроиться с европейских рынков на азиатские. На данный момент 98% российских пиломатериалов закупает именно Азия.
Общий объем экспорта пиломатериалов в 2023 году составил в стране 20,7 миллиона кубометров против 23 миллионов кубометров в 2022 году. Россия преимущественно поставляет брус, обрезные и необрезные доски из ели, а также сосну, лиственницу, пиловочник, балансовую древесину и фанкряж.
Ранее, в апреле 2022 года, Евросоюз (ЕС) включил в пакет санкций против России запрет на импорт российской древесины и производных из нее изделий, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru