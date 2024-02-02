Экспорт российских пиломатериалов в 2023 году снизился на 10%

Уточняется, что лесопромышленники страны в условиях санкционных ограничений смогли быстро перестроиться с европейских рынков на азиатские. На данный момент 98% российских пиломатериалов закупает именно Азия.

Общий объем экспорта пиломатериалов в 2023 году составил в стране 20,7 миллиона кубометров против 23 миллионов кубометров в 2022 году. Россия преимущественно поставляет брус, обрезные и необрезные доски из ели, а также сосну, лиственницу, пиловочник, балансовую древесину и фанкряж.

Ранее, в апреле 2022 года, Евросоюз (ЕС) включил в пакет санкций против России запрет на импорт российской древесины и производных из нее изделий, напоминает «Радиоточка НСН».

