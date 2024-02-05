Россия в 10 раз увеличила экспорт халяльной продукции в Иран
В 2023 году Россия почти в 10 раз увеличила экспорт халяльной продукции в Иран, пишет РИА Новости со ссылкой на ФГБУ «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.
Отмечается, что в 2023 году Россия продала Ирану 10,4 тысячи тонн халяльной продукции на 39 миллионов долларов, а в 2022 году на экспорт в Иран было отправлено 0,9 тысячи тонн продукции на сумму 4,1 миллиона долларов.
Однако общий объем экспорт халяльной продукции из России в 2023 году сократился на 23,6%. Большая часть экспорта была направлена в Саудовскую Аравию и составила 53,8 тысячи тонн на сумму 129,4 миллиона долларов.
Ранее стало известно, что экспорт мороженого из России в КНР в прошлом году в стоимостном выражении составил почти два млн долларов, что в три раза превышает показатель 2022 года, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru