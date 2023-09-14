Дерипаска: российские активы с Запада понемногу возвращаются в Россию

Российские активы, размещенные на Западе в виде денег, акций и вложенеий в недвижимость, понемногу возвращаются на родину. Об этом сообщил предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

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По его словам, речь может идти о сумме от 500 миллиардов до одного триллиона евро.

Бизнесмен отметил, что эти средства станут ощутимой поддержкой для российской экономики.

Он также рассказал, что возвращение этих средств в Россию происходило разными путями.

«Иногда через Ближний Восток», - добавил Дерипаска.

Ранее стало известно, что в Европе заморозили 207 млрд евро суверенных активов России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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