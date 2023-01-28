Француз Феррари назвал стабильной ситуацию в экономике РФ на фоне санкций
Французский советник Франк Феррари, живущий в России, назвал ситуацию в экономике РФ стабильной на фоне действия санкций стран Запада. Об этом сообщается в подкасте на портале Lefrancais.press.
Феррари, который занимается консультированием соотечественников в России, заявил, что часть из них решила не покидать ее. По словам француза, эта удивительная тенденция касается не только его сограждан, но и самих россиян, которые остаются на родине, пишет Газета.ru.
По мнению Феррари, экономический климат в РФ не «такой мрачный». Так, инфляция находится под контролем, бренды из других стран, покинувшие страну, заменяют на другие. А французские компании, оставшиеся в России, осуществляют параллельные поставки, рассказал советник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее совет Евросоюза продлил на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительные меры в отношении России. Они были введены в 2014 году после присоединения к России Крыма и были расширены с февраля 2022 года из-за военной операции на Украине.
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