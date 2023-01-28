Француз Феррари назвал стабильной ситуацию в экономике РФ на фоне санкций

Феррари, который занимается консультированием соотечественников в России, заявил, что часть из них решила не покидать ее. По словам француза, эта удивительная тенденция касается не только его сограждан, но и самих россиян, которые остаются на родине, пишет Газета.ru.

По мнению Феррари, экономический климат в РФ не «такой мрачный». Так, инфляция находится под контролем, бренды из других стран, покинувшие страну, заменяют на другие. А французские компании, оставшиеся в России, осуществляют параллельные поставки, рассказал советник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее совет Евросоюза продлил на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительные меры в отношении России. Они были введены в 2014 году после присоединения к России Крыма и были расширены с февраля 2022 года из-за военной операции на Украине.



