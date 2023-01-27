Евросоюз продлил на полгода санкции против России

Совет Евросоюза продлил на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительные меры в отношении России. Они были введены в 2014 году после присоединения к России Крыма и были расширены с февраля 2022 года из-за военной операции на Украине.

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Санкции предусматривают ограничения в сферах торговли, финансов, промышленности, транспорта, касаются поставок технологий, товаров двойного назначения и предметов роскоши. Кроме того, они запрещают импорт или транспортировку по морю российской сырой нефти и нефтепродуктов в ЕС, отключение от SWIFT российских банков, приостановку вещания и лицензий в Европе ряда российских СМИ.

Ограничительные меры также касаются ЛНР и ДНР, Крыма и Севастополя. Санкции введены также в отношении физических лиц.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сегодня заявил, что в новых санкциях, которые Япония ввела против России, нет ничего страшного и нового для РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвросоюз
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