«Физически денег нет»: Почему Минфин урезает «несоциальные» расходы бюджета на 10%
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал в эфире НСН, что социальную «половину» бюджета эти меры не коснутся.
Минфин вынужден урезать на 10% «несоциальные» статьи бюджета, чтобы на фоне дефицита не прибегать к эмиссии денежных средств, заявил в эфире НСН профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Накануне стало известно, что Минфин предложил сократить на 10% все незащищенные статьи расходов в бюджете 2024 года, при этом высвободившиеся средства могут перераспределить. С инициативой выступил министр финансов Антон Силуанов, который указал на увеличивающийся разрыв между доходами и расходами в бюджете. Сафонов не удивился такому предложению ведомства.
«Минфин пытается сбалансировать бюджет, поскольку физически нет денег. Идет сокращение доходов федерального бюджета, Минфин не очень хочет использовать эмиссионную политику – выпуск ценных бумаг, за которые потом расплачиваться, или выпуск дополнительного количество условно наличных денег. Они боятся раскрутки инфляции. Минфин всегда периодически проводит ревизию бюджета, это нормальная ситуация. Понятно, что сейчас необходима экономия из-за падения доходов в результате санкций», - объяснил он.
При этом собеседник НСН рассказал, что социальную «половину» бюджета эти меры точно не коснутся.
«Защищенными расходами являются расходы, которые устанавливаются Конституцией и федеральными законами. Есть право, например, на получение пенсии, это защищенная статья расходов. Государство гарантирует эти выплаты. Понятно, что половина бюджета – это социальные расходы, связанные с выплатой пенсий, пособий, материнского капитала. Нужно взять половину от общего бюджета, взять от этой части 10 %, чтобы понять, сколько в таком случаем удастся сэкономить. Но мы не знаем, какой объем финансирования, например, выделяется на расходы по военным статьям», - заключил он.
Ранее стало известно, что повышенный НДФЛ в 2022 году принес в бюджет страны сумму свыше триллиона рублей. Так, повышенный налог взимается с части дохода физического лица, которая превышает 5 млн рублей в год, остальной заработок облагается по ставке 13%, передает «Радиоточка НСН».
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