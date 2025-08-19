Одеда Йосефа назначат послом Израиля в России

Новым послом Израиля в России станет заместитель гендиректора и руководителя департамента Ближнего Востока израильского МИД Одед Йосеф. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Комитет по назначениям глав зарубежных дипломатических представительств МИД Израиля во главе с министром иностранных дел Гидеоном Сааром принял решение назначить Одеда Йосефа послом... в Российской Федерации», – указано в сообщении.

Ранее стало известно, что посол Израиля в Москве Симона Гальперин в октябре досрочно завершит миссию, пишет RT. Дипломат занимала свой пост с января 2024 года.

