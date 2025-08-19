Макрон пригрозил санкциями при отсутствии прогресса на встрече Путина и Зеленского

России грозят очередные санкции, если не будет прогресса на встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью каналу NBC News.

Политик напомнил, что лидер США Дональд Трамп анонсировал двустороннюю встречу глав государств.

«Если не будет прогресса на двусторонней встрече... и если трехсторонняя встреча провалится, или же если россияне не будут придерживаться такого подхода, то да, нам придется усилить санкции», – отметил Макрон.

Он уточнил, что речь идет как о первичных, так и о вторичных рестрикциях.

Ранее Дональд Трамп заявил о начале подготовки переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского, напоминает 360.ru.

