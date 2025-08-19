Макрон пригрозил санкциями при отсутствии прогресса на встрече Путина и Зеленского
России грозят очередные санкции, если не будет прогресса на встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью каналу NBC News.
Политик напомнил, что лидер США Дональд Трамп анонсировал двустороннюю встречу глав государств.
«Если не будет прогресса на двусторонней встрече... и если трехсторонняя встреча провалится, или же если россияне не будут придерживаться такого подхода, то да, нам придется усилить санкции», – отметил Макрон.
Он уточнил, что речь идет как о первичных, так и о вторичных рестрикциях.
Ранее Дональд Трамп заявил о начале подготовки переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В мессенджере Мах зарегистрировались 18 млн пользователей
- «Кому он нужен?»: Собравшегося в Москву DJ Snake сравнили с Киркоровым
- Хотят «Минск-3»: Кто поедет на следующие переговоры от России
- Макрон пригрозил санкциями при отсутствии прогресса на встрече Путина и Зеленского
- Блогера Никиту Ефремова задержали за финансирование экстремистской деятельности
- В Подмосковье каршеринг врезался в фуру, погибли два человека
- Умер бывший главный тренер клубов системы «Салавата Юлаева» Полозов
- Певица IOWA заявила, что снова хочет делать тяжелый рок
- Совет глав правительств СНГ пройдет в Минске в конце сентября
- В детских садах 22 регионов начнут проводить «Разговоры о важном»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru