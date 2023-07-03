Силуанов заявил о сокращении ФНБ в июне на 63 млрд рублей

На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам он отметил, что по данным на 1 июня объём ФНБ составлял 12,35 млн рублей, а в конце месяца - 12,29 трлн рублей.

«Связано это, в первую очередь, с переоценкой, исходя из того, что часть средств в золото была инвестирована, часть учитывается в валютах дружественных стран», - пояснил министр.

Силуанов добавил, что ликвидная часть ФНБ на 1 июля с учётом всех переоценок составляет 6,446 трлн рублей (месяцем ранеее 6,643 трлн рублей).

Ранее глава Минфина заявил, что с января по март 2023 года ФНБ не пополнялся, а его средства использовались на различные цели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

