Силуанов заявил о сокращении ФНБ в июне на 63 млрд рублей
Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) незначительно сократился в июне, сообщает «Интерфакс».
На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам он отметил, что по данным на 1 июня объём ФНБ составлял 12,35 млн рублей, а в конце месяца - 12,29 трлн рублей.
«Связано это, в первую очередь, с переоценкой, исходя из того, что часть средств в золото была инвестирована, часть учитывается в валютах дружественных стран», - пояснил министр.
Силуанов добавил, что ликвидная часть ФНБ на 1 июля с учётом всех переоценок составляет 6,446 трлн рублей (месяцем ранеее 6,643 трлн рублей).
Ранее глава Минфина заявил, что с января по март 2023 года ФНБ не пополнялся, а его средства использовались на различные цели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru