В мессенджере Мах зарегистрировались 18 млн пользователей
Уже 18 млн пользователей зарегистрировались в национальном мессенджере Max. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.
«Активнее всего регистрируются в Мах жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани», – отмечается в сообщении.
Большинство - 73% - регистраций приходится на операционную систему Android, 26% - на iOS, еще 1% - на версии для пользователей ПК.
С момента запуска Max пользователи отправили свыше 200 млн сообщений, совершили почти 30 млн звонков и запустили свыше 700 тысяч групповых чатов.
Между тем информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» завершила интеграцию в мессенджер Max, пишет RT.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru