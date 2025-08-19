В мессенджере Мах зарегистрировались 18 млн пользователей

Уже 18 млн пользователей зарегистрировались в национальном мессенджере Max. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.

«Активнее всего регистрируются в Мах жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани», – отмечается в сообщении.

Большинство - 73% - регистраций приходится на операционную систему Android, 26% - на iOS, еще 1% - на версии для пользователей ПК.

С момента запуска Max пользователи отправили свыше 200 млн сообщений, совершили почти 30 млн звонков и запустили свыше 700 тысяч групповых чатов.

Между тем информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» завершила интеграцию в мессенджер Max, пишет RT.

