Армия России ударила по заводу, снабжающему ВСУ горючим

Вооруженные силы России атаковали нефтеперерабатывающий завод, который снабжал горючим группировки украинской армии на Донбассе. Об этом сообщило Минобороны.

Как отметили в ведомстве, силы РФ минувшей ночью нанесли групповой удар с помощью высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников.

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении.

Ранее Минобороны рассказало, что армия России поразила склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, пишет RT.

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
