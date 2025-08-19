Армия России ударила по заводу, снабжающему ВСУ горючим
19 августа 202512:57
Вооруженные силы России атаковали нефтеперерабатывающий завод, который снабжал горючим группировки украинской армии на Донбассе. Об этом сообщило Минобороны.
Как отметили в ведомстве, силы РФ минувшей ночью нанесли групповой удар с помощью высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников.
«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении.
Ранее Минобороны рассказало, что армия России поразила склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Свинцов назвал главную опасность ИИ для человечества
- Новый роман Пелевина выйдет осенью 2025 года
- Дипломат увидел «трюк» в попытке заманить Путина на встречу с Зеленским
- Армия России ударила по заводу, снабжающему ВСУ горючим
- Властей Петербурга предостерегли от ввода платы за въезд в центр города
- Одеда Йосефа назначат послом Израиля в России
- В мессенджере Мах зарегистрировались 18 млн пользователей
- «Кому он нужен?»: Собравшегося в Москву DJ Snake сравнили с Киркоровым
- Хотят «Минск-3»: Кто поедет на следующие переговоры от России
- Макрон пригрозил санкциями при отсутствии прогресса на встрече Путина и Зеленского
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru