Дональд Трамп хочет скорее организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, так как ему больше важен сам факт встречи для своей репутации миротворца, тогда как для Путина на данном этапе бессмысленно обсуждение чего-либо с нелегитимным лицом. Об этом НСН рассказал экс-депутат верховной Рады Владимир Олейник.

Накануне президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели личную встречу в Белом доме, а после расширенные переговоры с главами ЕС. Все участники этих переговоров настаивают на трехсторонней встрече президентов США, России и Украины. Олейник оценил перспективу таких переговоров.

«Рютте, Рубио и Трамп сказали, что сейчас не время обсуждать членство Украины в НАТО, то есть так и непонятно, снят этот вопрос, или нет. Нужен минимум саммит, где бы приняли решение, что Украина никогда не будет членом НАТО. Ну и по обмену территорий Зеленский тоже говорит, что есть проблемы. Тоже нет твердого «да». Зачем он тогда требует, чтобы территориальный вопрос обсуждался на уровне президентов? Путин сказал, что мы будем подписывать документы только с теми, кто имеет полномочия, а не с уходящим президентом, а выборов нет. Очной встречей с Путиным он просто хочет повысить свой уровень легитимизации», - рассказал Олейник.

Также Олейник рассказал, кто на самом деле мог бы поехать на следующую встречу с украинской делегацией от России.