Хотят «Минск-3»: Кто поедет на следующие переговоры от России
На следующие переговоры Владимир Путин точно не поедет, это может быть министр иностранных дел или кто-то из Госдумы, заявил НСН Владимир Олейник.
Дональд Трамп хочет скорее организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, так как ему больше важен сам факт встречи для своей репутации миротворца, тогда как для Путина на данном этапе бессмысленно обсуждение чего-либо с нелегитимным лицом. Об этом НСН рассказал экс-депутат верховной Рады Владимир Олейник.
Накануне президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели личную встречу в Белом доме, а после расширенные переговоры с главами ЕС. Все участники этих переговоров настаивают на трехсторонней встрече президентов США, России и Украины. Олейник оценил перспективу таких переговоров.
«Рютте, Рубио и Трамп сказали, что сейчас не время обсуждать членство Украины в НАТО, то есть так и непонятно, снят этот вопрос, или нет. Нужен минимум саммит, где бы приняли решение, что Украина никогда не будет членом НАТО. Ну и по обмену территорий Зеленский тоже говорит, что есть проблемы. Тоже нет твердого «да». Зачем он тогда требует, чтобы территориальный вопрос обсуждался на уровне президентов? Путин сказал, что мы будем подписывать документы только с теми, кто имеет полномочия, а не с уходящим президентом, а выборов нет. Очной встречей с Путиным он просто хочет повысить свой уровень легитимизации», - рассказал Олейник.
Также Олейник рассказал, кто на самом деле мог бы поехать на следующую встречу с украинской делегацией от России.
«Помощник президента РФ Ушаков заявил, что Россия готова поднять уровень представительства на переговорном процессе, но, думаю, такая формулировка не означает президента. Это, например, министр иностранных дел, или, может быть, кто-то из руководителей Нижней или Верхней палаты. Почему? Дело в том, что все будет повторяться, как в 2022 году. Предварительно надо подготовить документ, парафировать его, а потом только должна быть встреча президентов. Трамп хочет организовать встречу Зеленского и Путина до конца августа, но он придает больше значения форме и своей репутации, а не содержанию. Я не вижу перспективы подписания договора об устойчивом мире. Это готовится такой «Минск-3»: мол, давайте возьмем передышку, а потом начнем снова, может быть, уже без Трампа», - рассказал он.
Также собеседник НСН заявил, что у Украины могут быть только два гаранта безопасности – это народ и Россия.
«Есть два гаранта безопасности для Украины, так как внешние гаранты – это чушь полная. Ведь до этого Зеленский подписал 38 договоров о безопасности с европейцами, а они постоянно его подталкивают к конфликту. Первый гарант – это народ, который сформирует антифашистскую власть и увидит, что армия не нужна, а затем будет настаивать на развитии экономики страны. И второй гарант - это Россия, которая не будет воевать с дружественным народом, а предложит кооперацию», - подытожил он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что тридцать государств разрабатывают гарантии безопасности для Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
