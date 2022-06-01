Финляндия продолжила импортировать газ из России
Представитель финской газовой компании Gasum Ольга Вяйсянен сообщила агентству Прайм, что Финляндия, несмотря на прекращение «Газпромом» подачи трубопроводного газа в страну, не прекратила пользоваться российским топливом.
По её словам, всё ещё действуют контракты на поставку сжиженного природного газа из России, который доставляют по морю танкерами.
«Приобретение сжиженного природного газа не подлежит санкциям или условиям о рубле», — пояснила Вяйсянен.
Представитель финской газовой компании подчеркнула, что в настоящее время остаются действующими сразу два долгосрочных соглашения, в соответствии с которыми несколько танкеров в месяц доставляют СПГ в республику.
Помимо этого, российский газ поступает в Финляндию через интерконнектор с Эстонией, причём в тех же объёмах, которые ранее поставлялись в страну напрямую из России, добавила Вяйсянен.
Ранее сообщалось, что поставки российского газа в Финляндию прекращены.
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