Финляндия объявила об ограничении импорта электроэнергии из РФ

Финская электросетевая компания Fingrid объявила, что с 24 апреля пропускная способность в трансграничных соединениях с Россией будет ограничена, сообщает пресс-служба компании.

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В сообщении говорится, что в целях обеспечения безопасности энергосистемы Финляндии импортная мощность будет снижена с 1300 МВт до 900 МВт.

«Решение основано на оценке рисков для энергосистемы в меняющейся международной обстановке», - пояснили в Fingrid.

Ранее правительство Великобритании ввело запрет на импорт российских товаров из серебра, изделий из дерева, а также элитных продуктов, включая икру.

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ТЕГИ:ЭлектроэнергияИмпортРоссияФинляндия
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