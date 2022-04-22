Финляндия объявила об ограничении импорта электроэнергии из РФ

В сообщении говорится, что в целях обеспечения безопасности энергосистемы Финляндии импортная мощность будет снижена с 1300 МВт до 900 МВт.

«Решение основано на оценке рисков для энергосистемы в меняющейся международной обстановке», - пояснили в Fingrid.

Ранее правительство Великобритании ввело запрет на импорт российских товаров из серебра, изделий из дерева, а также элитных продуктов, включая икру.