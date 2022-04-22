Финляндия объявила об ограничении импорта электроэнергии из РФ
Финская электросетевая компания Fingrid объявила, что с 24 апреля пропускная способность в трансграничных соединениях с Россией будет ограничена, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что в целях обеспечения безопасности энергосистемы Финляндии импортная мощность будет снижена с 1300 МВт до 900 МВт.
«Решение основано на оценке рисков для энергосистемы в меняющейся международной обстановке», - пояснили в Fingrid.
Ранее правительство Великобритании ввело запрет на импорт российских товаров из серебра, изделий из дерева, а также элитных продуктов, включая икру.
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