Боррель: ЕС сократит закупки энергоресурсов у России

Боррель отметил, что все страны ЕС очень быстро сокращают свои закупки российской нефти и газа уже сейчас, не дожидаясь официального запрета на энергоресурсы из РФ.

Он также подчеркнул, что Европейская комиссия разработала план по отказу от российского газа на две трети. По его мнению, государства-члены Евросоюза должны перейти на возобновляемые источники энергии, чтобы не возвращаться к углю.