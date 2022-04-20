Боррель: ЕС сократит закупки энергоресурсов у России

Страны Евросоюза сократят объемы закупаемых нефти и газа из России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Макрон: Франция не нуждается в российском газе

Боррель отметил, что все страны ЕС очень быстро сокращают свои закупки российской нефти и газа уже сейчас, не дожидаясь официального запрета на энергоресурсы из РФ.

Он также подчеркнул, что Европейская комиссия разработала план по отказу от российского газа на две трети. По его мнению, государства-члены Евросоюза должны перейти на возобновляемые источники энергии, чтобы не возвращаться к углю.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры