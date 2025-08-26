ФАС завела дела из-за завышения цен на АЗС в регионах
Несколько дел заведены Федеральной антимонопольной службой России из-за случаев завышения розничных цен на автозаправочных станциях в некоторых регионах, сообщает ТАСС.
Таковы итоги заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Его провел вице-премьер РФ Александр Новак.
По словам экспертов, в начале летних месяцев многие нефтеперерабатывающие заводы стояли на ремонте, с чем и связано снижение объемов продаж. В августе четыре крупных предприятия, расположенных в европейской части РФ, сильно пострадали от украинских беспилотных летательных аппаратов.
Наиболее острая ситуация наблюдается в Приморском крае. Биржевая стоимость бензина АИ-95 с июня там выросла на 30%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФАС завела дела из-за завышения цен на АЗС в регионах
- На «Госуслугах» появится реестр согласий на обработку личных данных
- Орбан: Угрозы Зеленского не останутся без последствий
- Бизнесмен Белюскин погиб за рулем Aston Martin в Москве
- Во сколько обойдется букет цветов к 1 сентября
- СМИ: Средняя переплата по рыночной ипотеке превысила 21 млн
- СМИ: США могут ввести санкции против Евросоюза
- Попытки эвакуировать альпинистку Наговицыну продолжат через год
- СМИ: У 14 Sukhoi Superjet выявили недостатки в конструкции фюзеляжа
- В Госдуме отреагировали на идею запретить в стране пропаганду безделья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru