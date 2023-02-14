ФАС возбудила дело против поставщика тонометров из Швейцарии

В пресс-службе ведомства сообщили, что оптовым покупателям направлялись указания, в которых говорилось о том, что цена на приборы должна была быть не ниже заранее определенной суммы.

В результате аптеки, маркетплейсы и прочие розничные продавцы закупали продукцию Microlife AG «по заранее определенной цене».

«В результате фактически устранялась конкуренция между розничными продавцами... В случае установления вины компании грозит штраф», - уточнили в ФАС.

Ранее ФАС оштрафовала компанию Apple почти на 1,2 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением, сообщает НСН.

