ФАС возбудила дело против поставщика тонометров из Швейцарии
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ заявила, что в действиях швейцарского производителя и поставщика тонометров Microlife AG были выявлены признаки незаконной координации экономической деятельности.
В пресс-службе ведомства сообщили, что оптовым покупателям направлялись указания, в которых говорилось о том, что цена на приборы должна была быть не ниже заранее определенной суммы.
В результате аптеки, маркетплейсы и прочие розничные продавцы закупали продукцию Microlife AG «по заранее определенной цене».
«В результате фактически устранялась конкуренция между розничными продавцами... В случае установления вины компании грозит штраф», - уточнили в ФАС.
Ранее ФАС оштрафовала компанию Apple почти на 1,2 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением, сообщает НСН.
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