ФАС отменила в Свердловской области завышенные тарифы на электроэнергию
Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области допустила несколько нарушений при установлении тарифов на электроэнергию на 2023 год, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
В сообщении говорится, что в результате стоимость электричества для отдельных категорий потребителей могла вырасти почти на треть.
Отмечается, что в ведомство поступили многочисленные жалобы на решение РЭК, после чего постановление комиссии было отменено, новые тарифы введут до 1 февраля 2023 года.
«ФАС предписала РЭК Свердловской области пересмотреть тарифы на электроэнергию на 2023 год. В антимонопольную службу поступили многочисленные обращения на тарифы на электроэнергию, применяемые в дневное время суток и в пиковой зоне в Свердловской области», - указали в сообщении.
Ранее ФАС признала «МегаФон» нарушителем антимонопольного законодательства, сообщает RT.
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