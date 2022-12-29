ФАС отменила в Свердловской области завышенные тарифы на электроэнергию

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области допустила несколько нарушений при установлении тарифов на электроэнергию на 2023 год, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

ФАС утвердила индексацию оптовых цен на газ в размере 8,5%

В сообщении говорится, что в результате стоимость электричества для отдельных категорий потребителей могла вырасти почти на треть.

Отмечается, что в ведомство поступили многочисленные жалобы на решение РЭК, после чего постановление комиссии было отменено, новые тарифы введут до 1 февраля 2023 года.

«ФАС предписала РЭК Свердловской области пересмотреть тарифы на электроэнергию на 2023 год. В антимонопольную службу поступили многочисленные обращения на тарифы на электроэнергию, применяемые в дневное время суток и в пиковой зоне в Свердловской области», - указали в сообщении.

Ранее ФАС признала «МегаФон» нарушителем антимонопольного законодательства, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТарифыЭлектроэнергияФАССвердловская Область
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