ФАС проверит обоснованность цен на куриное мясо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила крупнейшим производителям мяса курицы - ПАО «Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье» - запросы для анализа себестоимости продукции. По данным ФАС, эти компании занимают коллективное доминирующее положение на рынке. Если будут выявлены злоупотребления, в отношении производителей могут применить, в том числе оборотные штрафы, отметила служба в Telegram.

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В конце июля сообщалось, что цены на курицу в России достигли исторического максимума. А в конце августа рестораторы заявили, что цены на шаурму вырастут в России из-за подорожания мяса курицы в среднем на 10–15%.


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ФОТО: РИА Новости
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