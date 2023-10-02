ФАС проверит обоснованность цен на куриное мясо

Автотопливо на АЗС Москвы подешевело впервые за долгое время Более десятка новых социальных объектов строятся на западе столицы Новый пешеходный тоннель и южный турникетный павильон открылись на Белорусском вокзале Почти 80 паркоматов в Москве уберут из-за невостребованности Более 6 тысяч человек поучаствовали в юбилейной спартакиаде «Моспром»