Депутат Матвеев рассказал о бизнес-ланче в столовой Госдумы за 500 рублей

Бизнес-ланч из трех блюд в столовой Госдумы обойдется в 500 рублей. О питании в стенах нижней палаты рассказал депутат Михаил Матвеев.

Парламентарий отметил,, что на 21 сентября бизнес-ланч состоял из овощного супа, курицы терияки с рисом и листьев салата с горчичной заправкой и перепелиными яйцами. Матвеев признался, что качество питания в столовой Госдумы уступает Самарской губернской думе.

«Но съедобно. Порции, особенно первое, небольшие. Из сегодняшнего бизнес-ланча рис с курицей терияки понравился, и компот», - цитирует законодателя «Газета.Ru».

По его словам, в случае отказа от горячего бизнес-ланч обойдется в 370 рублей. Порция без салата стоит 440 рублей.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже ходить в рестораны и кафе в утренние часы, при этом заметно выросла популярность заведений фастфуда, сообщает «Радиоточка НСН».

