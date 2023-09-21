Депутат Матвеев рассказал о бизнес-ланче в столовой Госдумы за 500 рублей
Бизнес-ланч из трех блюд в столовой Госдумы обойдется в 500 рублей. О питании в стенах нижней палаты рассказал депутат Михаил Матвеев.
Парламентарий отметил,, что на 21 сентября бизнес-ланч состоял из овощного супа, курицы терияки с рисом и листьев салата с горчичной заправкой и перепелиными яйцами. Матвеев признался, что качество питания в столовой Госдумы уступает Самарской губернской думе.
«Но съедобно. Порции, особенно первое, небольшие. Из сегодняшнего бизнес-ланча рис с курицей терияки понравился, и компот», - цитирует законодателя «Газета.Ru».
По его словам, в случае отказа от горячего бизнес-ланч обойдется в 370 рублей. Порция без салата стоит 440 рублей.
Ранее сообщалось, что россияне стали реже ходить в рестораны и кафе в утренние часы, при этом заметно выросла популярность заведений фастфуда, сообщает «Радиоточка НСН».
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