Цены на курицу в России достигли исторического максимума
Килограмм куриного мяса на оптовом рынке подорожал в июле до 196 рублей 93 копеек, а в розничных сетях — в среднем до 270 рублей. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на данные Росстата.
Отмечается, что цены на куриное мясо установили новый рекорд. Указывается, что причиной увеличения цен на курицу может быть рост издержек производителей: повышение тарифа на перевозку, стоимость бензина.
Гендиректор аналитической компании Emeat Любовь Савкина отметила, что в рознице цены на куриное мясо варьируются от 200 до 350 рублей за килограмм. Она указала, что цены на курицу в рознице растут с июня прошлого года.
Ранее, 23 июля, сообщалось, что годовая продовольственная инфляция в июне в России зафиксирована на уровне 0,08%. Отмечалось, что этот показатель является самым низким в Европе. При этом в тройке стран с наиболее высоким уровнем продовольственной инфляции находятся Венгрия (29,3%), Сербия ( 22,1%) и Эстония (19,5%), сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru