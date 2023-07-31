Цены на курицу в России достигли исторического максимума

Отмечается, что цены на куриное мясо установили новый рекорд. Указывается, что причиной увеличения цен на курицу может быть рост издержек производителей: повышение тарифа на перевозку, стоимость бензина.

Гендиректор аналитической компании Emeat Любовь Савкина отметила, что в рознице цены на куриное мясо варьируются от 200 до 350 рублей за килограмм. Она указала, что цены на курицу в рознице растут с июня прошлого года.

Ранее, 23 июля, сообщалось, что годовая продовольственная инфляция в июне в России зафиксирована на уровне 0,08%. Отмечалось, что этот показатель является самым низким в Европе. При этом в тройке стран с наиболее высоким уровнем продовольственной инфляции находятся Венгрия (29,3%), Сербия ( 22,1%) и Эстония (19,5%), сообщает «Радиоточка НСН».

