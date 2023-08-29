«Известия»: Производители шаурмы предупредили о повышении цен на 10-15%

Как отметила основатель сети «Шоу’рма» Анастасия Филиппова, стоимость курицы за последние пять месяцев увеличилась на 50%, с 220 рублей за килограмм в мае до 330 рублей в августе.

«В ряде регионов, где работают наши партнеры, ценник взлетел до 390 рублей. Сетью принято решение поднять с августа по сентябрь все цены на готовую продукцию, чтобы только компенсировать подорожание. Если классическая шаурма стоила у нас 190 рублей, то теперь будет стоить 210 рублей», — поделилась Филиппова.

Сеть «Мосшаурма» допустила рост цен на продукцию на 10–15% и выше, пишет Ura.ru.

«Цена также будет зависеть и от других ингредиентов, используемых в конечном товаре, ведь можно купить шаурму за 170 рублей, а можно за 300», — рассказали в компании.

В свою очередь, оптовый сервис по производству шаурмы «Рославаш» сообщил, что шаурма с начала года подорожала на 25%, и возможно новое повышение цен. В компании прогнозируют рост стоимости блюда на 5%. При этом сервис допускает, что производители будут экономить на размере порции, сохраняя прежние цены за счет уменьшения веса или пропорции ингредиентов.

