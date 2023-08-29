«Известия»: Производители шаурмы предупредили о повышении цен на 10-15%
Цены на шаурму вырастут в России из-за подорожания мяса, в сентябре стоимость блюда увеличится в среднем на 10–15%. Об этом пишут Известия со ссылкой на представителей бизнеса.
Как отметила основатель сети «Шоу’рма» Анастасия Филиппова, стоимость курицы за последние пять месяцев увеличилась на 50%, с 220 рублей за килограмм в мае до 330 рублей в августе.
«В ряде регионов, где работают наши партнеры, ценник взлетел до 390 рублей. Сетью принято решение поднять с августа по сентябрь все цены на готовую продукцию, чтобы только компенсировать подорожание. Если классическая шаурма стоила у нас 190 рублей, то теперь будет стоить 210 рублей», — поделилась Филиппова.
Сеть «Мосшаурма» допустила рост цен на продукцию на 10–15% и выше, пишет Ura.ru.
«Цена также будет зависеть и от других ингредиентов, используемых в конечном товаре, ведь можно купить шаурму за 170 рублей, а можно за 300», — рассказали в компании.
В свою очередь, оптовый сервис по производству шаурмы «Рославаш» сообщил, что шаурма с начала года подорожала на 25%, и возможно новое повышение цен. В компании прогнозируют рост стоимости блюда на 5%. При этом сервис допускает, что производители будут экономить на размере порции, сохраняя прежние цены за счет уменьшения веса или пропорции ингредиентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru