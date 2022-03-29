ФАС дала рецепт борьбы с ажиотажным спросом на товары
Повлиять на ажиотажный спрос на товары может создание прозрачных правил ценообразования и приобретения товаров, а также работа с дистрибьюторской цепочкой. Об этом заявила заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Нелли Галимханова.
Выступая на Антимонопольном форуме, она напомнила о том, что после подорожания сахара на 30% возбуждено несколько антимонопольных дел. При этом замглавы ведомства отметила, что при ценообразовании важно обратить внимание на приоритет внутреннего рынка.
По мнению Галимхановой, в условиях значительного колебания курсов валют привязка цен к экспортным котировкам может привести к негативным последствиям, пишет Газета.ру. Цены на товары на заграничных рынках отражают условия спроса именно в тех странах, в которых они были сформированы. При этом интересов отечественного рынка товаров они не касаются, так как условия ценообразования внутри страны могут быть отличными от внешних, пояснила замглавы ФАС.
Ранее в ходе внеплановых антикартельных проверок ФАС выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства и возбудила дело против крупнейшего производителя сахара в стране ООО «Продимекс».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 660 / сут.
Умерли
368 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 229 / сут.
- Кадыров призвал «забрать Киев»
- «Роскомос» перенесёт крупнейший архив видео о российской космонавтике на Rutube
- Польша решила отказаться от импорта угля из России
- В Татарстане в ДТП погибли шесть человек
- Ирландия объявила о высылке четверых российских дипломатов
- Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата
- Нидерланды объявили персонами нон грата 17 российских дипломатов
- ЛДПР предложила прекратить транзит газа в ЕС через Украину
- Курс доллара опустился ниже 83 рублей первый раз с 25 февраля
- СМИ: США хотят направить на Украину бывших афганских военных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru