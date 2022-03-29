ФАС дала рецепт борьбы с ажиотажным спросом на товары

Повлиять на ажиотажный спрос на товары может создание прозрачных правил ценообразования и приобретения товаров, а также работа с дистрибьюторской цепочкой. Об этом заявила заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Нелли Галимханова.

Выступая на Антимонопольном форуме, она напомнила о том, что после подорожания сахара на 30% возбуждено несколько антимонопольных дел. При этом замглавы ведомства отметила, что при ценообразовании важно обратить внимание на приоритет внутреннего рынка.

ФАС обсуждает возможность наказывать за спекуляцию всех участников рынка

По мнению Галимхановой, в условиях значительного колебания курсов валют привязка цен к экспортным котировкам может привести к негативным последствиям, пишет Газета.ру. Цены на товары на заграничных рынках отражают условия спроса именно в тех странах, в которых они были сформированы. При этом интересов отечественного рынка товаров они не касаются, так как условия ценообразования внутри страны могут быть отличными от внешних, пояснила замглавы ФАС.

Ранее в ходе внеплановых антикартельных проверок ФАС выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства и возбудила дело против крупнейшего производителя сахара в стране ООО «Продимекс».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДефицитТоварыФАС
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