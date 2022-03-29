ФАС дала рецепт борьбы с ажиотажным спросом на товары

Повлиять на ажиотажный спрос на товары может создание прозрачных правил ценообразования и приобретения товаров, а также работа с дистрибьюторской цепочкой. Об этом заявила заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Нелли Галимханова.

Выступая на Антимонопольном форуме, она напомнила о том, что после подорожания сахара на 30% возбуждено несколько антимонопольных дел. При этом замглавы ведомства отметила, что при ценообразовании важно обратить внимание на приоритет внутреннего рынка.