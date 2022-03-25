ФАС обсуждает возможность наказывать за спекуляцию всех участников рынка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прорабатывает возможность введения наказания за спекуляцию для всех участников рынка. Об этом пишут Известия, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

ФАС проверит обоснованность роста цен на бумагу

Сейчас подобные меры действуют только в отношении самых крупных компаний. Планируется, что практику наказания за спекуляцию распространят на все предприятия, включая посредников, которые в период повышенного спроса завышают цены, пишет РИА ФАН.

В ФАС подчеркнули, что служба прорабатывает вопрос о совершенствовании антимонопольного законодательства, однако окончательного решения по перечню предложений пока нет.

Бизнес раскритиковал предложения антимонопольного ведомства. Исполнительный директор ассоциации производителей «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков считает, что излишние регулирующие меры в условиях рыночной экономики грозят коррупцией и злоупотреблением полномочиями контролирующих органов. Как отметил член генсовета «Деловой России» Алексей Мостовщиков, пока неясно, кто будет устанавливать факт спекуляции, от какой цены необходимо отталкиваться и не вызовут ли такие меры дополнительного дефицита.

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Фото: fas.gov.ru
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