ФАС обсуждает возможность наказывать за спекуляцию всех участников рынка

Сейчас подобные меры действуют только в отношении самых крупных компаний. Планируется, что практику наказания за спекуляцию распространят на все предприятия, включая посредников, которые в период повышенного спроса завышают цены, пишет РИА ФАН.

В ФАС подчеркнули, что служба прорабатывает вопрос о совершенствовании антимонопольного законодательства, однако окончательного решения по перечню предложений пока нет.

Бизнес раскритиковал предложения антимонопольного ведомства. Исполнительный директор ассоциации производителей «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков считает, что излишние регулирующие меры в условиях рыночной экономики грозят коррупцией и злоупотреблением полномочиями контролирующих органов. Как отметил член генсовета «Деловой России» Алексей Мостовщиков, пока неясно, кто будет устанавливать факт спекуляции, от какой цены необходимо отталкиваться и не вызовут ли такие меры дополнительного дефицита.

