Евросоюз откажется от украинского транзита газа с 2025 года

Европейский союз с 2025 года откажется от транзита российского газа через территорию Украины, заявила на пресс-конференции еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

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Она напомнила, что срок соглашения о транзите газа с РФ истекает 31 декабря 2024 года. Евросоюз не заинтересован в его продлении, сказала чиновник.

«Но мы изучаем возможность использования украинского газа и украинской газотранспортной системы, газохранилищ для хранения газа», - приводит слова Симсон ТАСС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил об отказе вести переговоры с Россией о продлении транзита газа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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