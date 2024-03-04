Евросоюз откажется от украинского транзита газа с 2025 года

Она напомнила, что срок соглашения о транзите газа с РФ истекает 31 декабря 2024 года. Евросоюз не заинтересован в его продлении, сказала чиновник.

«Но мы изучаем возможность использования украинского газа и украинской газотранспортной системы, газохранилищ для хранения газа», - приводит слова Симсон ТАСС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил об отказе вести переговоры с Россией о продлении транзита газа, передает «Радиоточка НСН».

