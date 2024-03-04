Евросоюз откажется от украинского транзита газа с 2025 года
Европейский союз с 2025 года откажется от транзита российского газа через территорию Украины, заявила на пресс-конференции еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Она напомнила, что срок соглашения о транзите газа с РФ истекает 31 декабря 2024 года. Евросоюз не заинтересован в его продлении, сказала чиновник.
«Но мы изучаем возможность использования украинского газа и украинской газотранспортной системы, газохранилищ для хранения газа», - приводит слова Симсон ТАСС.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил об отказе вести переговоры с Россией о продлении транзита газа, передает «Радиоточка НСН».
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