Чтобы сохранить свою экономику, правительству России нужно перейти от разграбления страны к её развитию, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по экономической политике, научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции ЕС против России останутся в силе, пока ее экономика не «будет разорвана» По мнению Делягина, от политики России зависит, чья экономика разорвётся раньше — российская или европейская.

«Если российское государство будет заниматься уничтожением своей экономики в интересах Урсулы фон дер Ляйен, чем оно и занимается с 1992 года, тогда, конечно, Россия в этом преуспеет. Если же от разграбления страны в интересах финансовых спекулянтов правительство начнёт хотя бы переходить к развитию, тогда рухнет экономика Евросоюза, а не наша. Но пока у меня на столе лежит официальное заключение правительства о том, что нужно ликвидировать малый и средний ювелирный бизнес в Российской Федерации в интересах нескольких крупных олигархических компаний. Итогом такого решения станет потеря тысяч, а то и десятков тысяч рабочих мест. Так что пока наше государство на стороне Урсулы фон дер Ляйен», — сказал Делягин.

Как считает экономист, усиление санкций Евросоюзом в отношении России не заставит себя ждать.

«Отмечу, что основные санкции против нашей страны вводятся нашими же Банком России и Министерством финансов, но Евросоюз может немножко подсобить ведомствам в их деятельности», — заявил собеседник НСН.

Делягин отметил, что ослабления уже существующих санкций ждать не стоит.

«А для чего Евросоюзу ослаблять санкции? Хотя в Европе, безусловно, не всё спокойно, но европейским лидерам плевать на собственное население. Когда люди в европейских странах начнут массово выходить на улицы, а не по 70 тысяч, как это было в Праге, тогда их начнут расстреливать уже не травматическим оружием. Эту проблему Евросоюз успешно перешагнул во время коронабесия», — резюмировал политик.

Ранее украинские власти выступили за расширение санкций в отношении Москвы.

