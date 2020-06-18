Это временно. Автоэксперт предсказал рост автокредитования в июне
Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН рассказал, что подтолкнет россиян к автокредитованию.
По итогам мая текущего года было выдано на 49,2% автокредитов меньше, чем за аналогичный период 2019 года – 28,9 тыс против 56,9 тыс. Согласно данным Национального бюро кредитных историй, средний размер кредита на покупку машины составил 773,1 тыс рублей.
В беседе с НСН автоэксперт Игорь Моржаретто выказал полную уверенность в том, что рост автокредитования в России начнется уже в июне 2020 года.
«Это очень временно. Уже июнь покажет небольшой рост по отношению к маю. И рост кредитов будет очень серьезным за счет того, что государство расширило программу льготного автокредитования. Там гораздо больше теперь можно будет выбирать автомобилей, так как сумма покупки увеличилась до 1,5 млн рублей. Также эту программу расширили за счет того, что теперь семьи не с двумя детьми, а с одним до 16 лет могут взять кредит. В связи с этим можно предполагать, что большое количество людей воспользуются такими кредитами – получить 10% скидку от государства. Поэтому рост кредитов впереди нас совершенно точно ждет», - пояснил свою позицию Моржаретто.
По его словам, в мае продажи на рынке новых автомобилей упали на 52%. Соответственно, снижение выдачи автокредитов объясняется временным понижением спроса.
Также он отметил, что переход населения на общественный транспорт стоит ожидать лишь в крупных городах.
«А в среднем по России у нас большой недостаток автомобилей и, рынок будет расти. Пусть не в этом году, а в следующем, но будет», - заключил собеседник НСН.
По итогам четырех месяцев этого года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России, по сравнению с тем же периодом 2019 года, выросла на 9,7% и составила 1 млн 688 тыс рублей.
Ранее в эфире НСН руководители ведущих предприятий отрасли рассказали, как автопром выбирается из карантина.
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