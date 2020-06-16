Депутат Лысаков: Переход с бензина на газ выгоден, но противоречит мировым трендам

Правительство поддержало предложение министра энергетики Александра Новака об увеличении доли субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30 до 60 процентов от стоимости переоборудования. При этом «Газпром» заявил о готовности профинансировать еще 30 процентов за счет маркетинговых программ своей дочерней компании «Газпром газомоторное топливо». Таким образом, гражданину останется заплатить всего 10 процентов от стоимости перевода автомобиля на газовое топливо, пишет РБК.

Первый зампред комитета по госстроительству Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с НСН предположил, что 90-процентная скидка станет хорошим стимулом для россиян в переоборудовании своих авто.

«Если государство возьмет на себя доплату и гражданину останется только 10% доплатить, то, я думаю, это будет серьезным стимулом для того, чтобы дополнительно оборудовать свой автомобиль газовым оборудованием. Неправильно было бы говорить о полном переходе, потому что для двигателя периодически необходимо использовать бензин. Газ смывает смазочную пленку и в этом смысле очень важно чередовать работу двигателя на газу и на бензиновом или дизельном топливе. Такое оборудование, действительно, будет выгодно и владение транспортным средством станет дешевле. Но, к сожалению, у нас надо иметь в виду, что если резко вырастет спрос, то повысится и цена газового топлива, как это было с дизельным топливом», - сказал Лысаков.

В целом же, по словам парламентария, газовое топливо полезно для двигателя внутреннего сгорания.

«Меньше изнашивается двигатель, реже нужно менять расходники – свечи зажигания, масла, фильтры и так далее. Двигатель испытывает оптимальные нагрузки при использовании газового топлива», - уточнил собеседник НСН.

При оплате автовладельцем полной стоимости переоборудования авто на газомоторное топливо, процедура и само оборудование окупают себя «при достаточно частом использовании за 4-5 лет, при пробеге в 10 тыс км в год – за 10 лет».