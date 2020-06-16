Депутат Лысаков: Переход с бензина на газ выгоден, но противоречит мировым трендам
Первый зампред комитета по госстроительству Госдумы в эфире НСН рассказа о пользе газового топлива для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.
Правительство поддержало предложение министра энергетики Александра Новака об увеличении доли субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30 до 60 процентов от стоимости переоборудования. При этом «Газпром» заявил о готовности профинансировать еще 30 процентов за счет маркетинговых программ своей дочерней компании «Газпром газомоторное топливо». Таким образом, гражданину останется заплатить всего 10 процентов от стоимости перевода автомобиля на газовое топливо, пишет РБК.
Первый зампред комитета по госстроительству Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с НСН предположил, что 90-процентная скидка станет хорошим стимулом для россиян в переоборудовании своих авто.
«Если государство возьмет на себя доплату и гражданину останется только 10% доплатить, то, я думаю, это будет серьезным стимулом для того, чтобы дополнительно оборудовать свой автомобиль газовым оборудованием. Неправильно было бы говорить о полном переходе, потому что для двигателя периодически необходимо использовать бензин. Газ смывает смазочную пленку и в этом смысле очень важно чередовать работу двигателя на газу и на бензиновом или дизельном топливе. Такое оборудование, действительно, будет выгодно и владение транспортным средством станет дешевле. Но, к сожалению, у нас надо иметь в виду, что если резко вырастет спрос, то повысится и цена газового топлива, как это было с дизельным топливом», - сказал Лысаков.
В целом же, по словам парламентария, газовое топливо полезно для двигателя внутреннего сгорания.
«Меньше изнашивается двигатель, реже нужно менять расходники – свечи зажигания, масла, фильтры и так далее. Двигатель испытывает оптимальные нагрузки при использовании газового топлива», - уточнил собеседник НСН.
При оплате автовладельцем полной стоимости переоборудования авто на газомоторное топливо, процедура и само оборудование окупают себя «при достаточно частом использовании за 4-5 лет, при пробеге в 10 тыс км в год – за 10 лет».
Тем не менее, считает Вячеслав Лысаков, перевод автомашин на газовое топливо идет вразрез с мировыми трендами, где в качестве альтернативного топлива пытаются использовать возобновляемые ресурсы, такие как электричество или водород.
«Правительство постоянно принимает определенные нормативные правовые акты, которые должны стимулировать переход на газовое топливо не только граждан, но и муниципальный транспортный парк. Как переходный период, использование газового топлива, можно рассматривать. Но в целом, я считаю, это ошибкой государства. Попытка перейти на газомоторное топливо немного расходится с общемировой тенденцией. Альтернативный источник энергии практически во всех странах ищут в другом направлении – не газ, а электричество, водород или другие восполняемые виды. А у нас в этом отношении практически не ведется работа. Несколько однобокий подход демонстрирует правительство РФ не вкладывая деньги в техническую разработку электромобилей. А это направление [газомоторное топливо] станет тупиковым через очень небольшое количество лет. К сожалению, понятие экологии у нас тоже находится абсолютно на последнем месте», - заключил Вячеслав Лысаков.
В настоящее время на столичных автозаправках средняя стоимость литра бензина АИ-95 составляет 47,41 руб., дизельного топлива — 47,69 руб., следует из данных Московской топливной ассоциации. Средняя цена кубометра газа в РФ составляет 16,37 рубля, а это значит, что стоимость 1 км пути на газе оборйдется автомобилистам в 1 рубль, в то время как на бензине — в 3 рубля.
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