Продажи новых автомобилей в России рухнули на половину

Всего за минувший месяц в стране было продано 63 033 новых автомобиля. При этом за январь-май продажи упали на четверть — до 25,7 процента или до 643,9 тыс. машин.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель заявил, что это ожидаемый результат, так как из-за пандемии коронавируса автосалоны в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах были закрыты. В АЕБ ожидают, что в июне ситуация несколько выправится на фоне ослабления ограничительных мер.



Отметим, что в некоторых регионах власти разрешили работу автосалонов в мае. Так в Краснодарском крае они открылись еще 23 мая, напоминает «Свободная пресса».



В свою очередь в Ханты-Мансийском автономном округе автосалоны открылись 1 июня, отмечает Ura.ru

