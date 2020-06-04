Продажи новых автомобилей в России рухнули на половину
Продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (LCV) в мае 2020 года упали на 51,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель заявил, что это ожидаемый результат, так как из-за пандемии коронавируса автосалоны в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах были закрыты. В АЕБ ожидают, что в июне ситуация несколько выправится на фоне ослабления ограничительных мер.
Отметим, что в некоторых регионах власти разрешили работу автосалонов в мае. Так в Краснодарском крае они открылись еще 23 мая, напоминает «Свободная пресса».
В свою очередь в Ханты-Мансийском автономном округе автосалоны открылись 1 июня, отмечает Ura.ru
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