Иномарки выруливают из карантина, чтобы остаться в России

В апреле продажи новых автомобилей в России рухнули почти на 65% по сравнению с показателями годичной давности. Многие автозаводы начали сокращать сотрудников. Рассказать, как обстоят дела на рынке иномарок, а также дать прогноз на ближайшие месяцы НСН попросила руководителей таких автогигантов, как «Хёндэ Мотор СНГ», «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» и «Jaguar Land Rover Россия».



Продажи легковых и малотоннажных автомобилей в России в апреле провалились глубже, чем рынок в целом – на более чем 72%. Однако в разных сегментах цифры разнятся. Так, продажи «Хёнде» сократились как и рынок в целом, на 70%. В то время как Jaguar Land Rover продала на 57% машин меньше.

«Также сократились и продажи запасных частей, было реализовано только 45% от ранее запланированного объема», - рассказал НСН генеральный директор Jaguar Land Rover Россия Вячеслав Кузяков.



При этом, например, на продажах «Хёндэ» мало сказалось сокращение российского рынка такси, на котором марка широко представлена.

«Отрасль такси действительно пострадала. Что касается нашей компании, мы последовательно сокращаем поставки наших автомобилей таксопаркам. Если пять лет назад это были тысячи автомобилей, то за прошлый год не более полутора тысяч. Мы не ставим цель продавать машины в таксопарки. Наш модельный ряд существенно меняется, мы де-факто стали SUV-брендом, где более 60% приходится на внедорожники. А там клиенты – это не такси, поэтому мы уходим с этого рынка и концентрируем усилия на других сегментах», - пояснил НСН управляющий директор «Хёндэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

«Ниссан» предпочитает не называть цифры спада, но утверждает, что автомобильная отрасль относится к одной из наиболее пострадавших в результате эпидемии как в нашей стране, так и во всем мире.

«И говорить об окончании кризиса пока совсем не приходится», - считает директор по связям с общественностью «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Роман Скольский.

С этим согласны все участники рынка, поэтому пока не готовы давать прогнозы по году в целом.



«Пока еще рано подводить итоги, потому что самоизоляция и как следствие приостановка деятельности нашей дилерской сети не завершена. Наши ключевые рынки – Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Ростов-на-Дону остаются закрытыми. О снижении в сравнении с 2019 годом можно будет говорить только в следующем году. Потому что кроме провала в апреле-мае еще упала покупательная способность населения. Мы ожидаем спад еще и в связи с этим. Делать прогнозы можно будет не ранее июля-августа», - признался Алексей Калицев.

Несмотря на эти сложности, все три автопроизводителя сумели избежать сокращений персонала в своих российских представительствах. Всех сотрудников перевели на удаленный режим. Jaguar Land Rover отправила часть работников в оплачиваемые отпуска. «Хёндэ» пришлось на время остановить свой российский завод, однако сейчас он уже снова работает в две смены.

В целом, рынок начинает оживать. «С 22 апреля дилерские центры начали возвращаться к нормальной работе. Сейчас у нас практически везде по стране работают сервисы – функционирует 95% сервисов. Но шоу-румов намного меньше, порядка 50%. Поэтому итоги я бы подводил по результатам второго квартала, в июле», - рассказал управляющий директор «Хёндэ».

Похожая ситуация и у «Ниссан». «Часть дилеров возобновила работу, в основном по сервису, в некоторых регионах начались и продажи автомобилей с соблюдением эпидемиологических норм», - отметил Скольский.

У Jaguar Land Rover с 18 мая заработали заводы в Великобритании, Словакии и Австрии. А совместное предприятие компании в Китае функционирует уже с середины февраля.

«На рынке постепенно восстанавливается спрос на автомобили, и клиенты возвращаются в дилерские центры после снятия ограничительных мер. Все вернувшиеся к работе предприятия функционируют в соответствии с правилами социального дистанцирования и мониторинга гигиены и здоровья сотрудников», - подчеркнул Кузяков.

Связанные с коронавирусом ограничения стимулировали перевод торговли автомашинами в интернет. Например, Jaguar Land Rover модернизировала свой онлайн-сервис «Автомобили в наличии», в котором теперь можно не только забронировать автомобиль и внести депозит, но и дистанционно заключить сделку, полностью оплатить автомобиль и заказать его доставку по указанному адресу.



«Кроме того, в период самоизоляции многие дилерские центры Jaguar Land Rover предлагают услугу выездного тест-драйва, в рамках которой готовы привезти автомобиль в необходимое место в удобное для клиента время. Мы ожидаем, что востребованность онлайн-услуг сохраниться и после карантина, будет продолжать расти и в дальнейшем – это общий тренд, и мы рады, что являемся одними из лидеров в данном направлении», - добавил гендиректор Jaguar Land Rover Россия.

На рыночных показателях зарубежных автопроизводителей сказывается не только пандемия, но и колебания курсов валют. Девальвация рубля из-за падения цен на нефть отразилась на ценовой политике всех автоконцернов.

В «Хёндэ» сообщили НСН, что повышение цен в этом году уже было. «Незначительное, в рамках 3-4%. Мы прикладываем усилия, чтобы повышение было максимально консервативным», - утверждает Калицев.

У Jaguar Land Rover с начала года цены на модельный ряд выросли на 2,3%. В мае повышения цен у британцев не было и не планируется в июне. Однако поскольку у марки нет производства в России, поэтому она сильно зависит от изменения курса валют.

«На рост цен будет влиять общая экономическая ситуация. При этом не думаю, что рост цен ограничится 5-10%», - предостерегает Кузяков.

В «Ниссан» сообщили, что сейчас идут «незначительные корректировки цен». «В целом по году инфляция не должна выйти за обычные рамки в автомобильной отрасли 3-5%», - отметил Скольский.

Все компании утверждают, что не собираются покидать российский рынок. У «Хёндэ» и «Ниссан» в нашей стране собственные производства. Что до Jaguar Land Rover, то российский рынок входит в регион Overseas и является одним из ведущих в этом регионе.

«Россия по-прежнему остается важным рынком для компании», - заявил НСН гендиректор российского представительства автопроизводителя.