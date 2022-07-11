Трубопровод «Северный поток» останавливается на плановое техобслуживание
Ключевой газопровод из России в Европу «Северный поток» с 11 по 21 июля будет остановлен для планового техобслуживания, сообщает РИА Новости.
В Европе опасаются, что это усугубит дефицит газа в регионе. Оператор трубопровода Nord Stream AG сообщал, что остановит обе нитки магистрали для проведения профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации.
Ряд стран, среди них Германия и Австрия, высказывали опасения, что поставки по газопроводу после окончания работ могут снизиться или прекратиться.
Из-за остановки газопровода «Северный поток» газ в Европе может подорожать, даже несмотря на то, что Канада вернет Германии турбину Siemens. Аналитики прогнозируют повышение цены газа за 1 тыс. куб. м до $2200 — на 8 июля она составляла около $1800.
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