Трубопровод «Северный поток» останавливается на плановое техобслуживание

В Европе опасаются, что это усугубит дефицит газа в регионе. Оператор трубопровода Nord Stream AG сообщал, что остановит обе нитки магистрали для проведения профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации.

Ряд стран, среди них Германия и Австрия, высказывали опасения, что поставки по газопроводу после окончания работ могут снизиться или прекратиться.

Из-за остановки газопровода «Северный поток» газ в Европе может подорожать, даже несмотря на то, что Канада вернет Германии турбину Siemens. Аналитики прогнозируют повышение цены газа за 1 тыс. куб. м до $2200 — на 8 июля она составляла около $1800.

