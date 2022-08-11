«Это фантазии»: Экономист заявил о невозможности брать технологии у Китая

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования подготовил несколько сценариев развития российской экономики в условиях санкций. Эксперты полагают, что Россия сможет заимствовать технологии у Китая и это позволит выпускать свою высокотехнологичную продукцию. Ракша уверен, что Пекин не сможет помочь Москве технологиями.

«Эти сценарии не имеют к реальной жизни никакого отношения. Никто из экономистов не знает, как именно, даже сценарно, наша экономика будет подстраиваться к ситуации. Слишком много факторов нужно учесть, чтобы описать теоретический сценарий. Думаю, что в данном случае факторы не учитывались, а были фантазии на тему наших страхов и хотелок. Китай заимствовал технологии в благоприятных условиях. Западные компании размещали там свои производства, осуществляли трансфер технологий. Все принесли на блюдечке, им оставалось только взять это. Россия, в условиях санкций, просто не сможет поступить по образцу Китая. Как заимствовать технологии, когда ты кругом обложен санкциями? В мире нет стран, у которых есть продукция или технология, которая не содержала бы американских или европейских патентов. Нам просто не к кому пойти. Даже если китайцы захотят продать или передать нам продукцию, технологии, то США скажет им, что в них есть американские патенты и запретит им это делать, в том числе и под угрозой вторичных санкций», - рассказал Ракша.