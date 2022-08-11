«Это фантазии»: Экономист заявил о невозможности брать технологии у Китая
В мире нет стран, выпускающих продукцию, имеющих технологии, которые не содержали бы американских или европейских патентов, сказал НСН экономист Денис Ракша.
В условиях санкций Россия не сможет поступить по образцу Китая. Американцы или европейцы просто запретят странам делиться технологиями с Россией, поэтому нам просто не к кому пойти. Что-то мы сможем разработать сами, но на это уйдут годы, заявил экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования подготовил несколько сценариев развития российской экономики в условиях санкций. Эксперты полагают, что Россия сможет заимствовать технологии у Китая и это позволит выпускать свою высокотехнологичную продукцию. Ракша уверен, что Пекин не сможет помочь Москве технологиями.
«Эти сценарии не имеют к реальной жизни никакого отношения. Никто из экономистов не знает, как именно, даже сценарно, наша экономика будет подстраиваться к ситуации. Слишком много факторов нужно учесть, чтобы описать теоретический сценарий. Думаю, что в данном случае факторы не учитывались, а были фантазии на тему наших страхов и хотелок. Китай заимствовал технологии в благоприятных условиях. Западные компании размещали там свои производства, осуществляли трансфер технологий. Все принесли на блюдечке, им оставалось только взять это. Россия, в условиях санкций, просто не сможет поступить по образцу Китая. Как заимствовать технологии, когда ты кругом обложен санкциями? В мире нет стран, у которых есть продукция или технология, которая не содержала бы американских или европейских патентов. Нам просто не к кому пойти. Даже если китайцы захотят продать или передать нам продукцию, технологии, то США скажет им, что в них есть американские патенты и запретит им это делать, в том числе и под угрозой вторичных санкций», - рассказал Ракша.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что Россия может создать свои технологии в критических отраслях, но все равно на это уйдут годы. Поэтому, по словам Ракши, технологические санкции являются самыми вредными для экономики.
«Они пока не начали работать, это медленная история, но технологические санкции самые опасные и вредные для экономики, а отменять их, судя по всему, никто не собирается. Поэтому у меня нет оптимистичного сценария. Мы можем сами попробовать воспроизвести некие критические технологии, но успешность затеи, на мой взгляд, очень сомнительная. На это нужны годы. Объяснение простое. В США на днях приняли специальный закон об инвестициях в полупроводники, то есть они хотят обезопасить себя от китайских посягательств на Тайвань, потому что там расположено производство 10% всех мировых полупроводников и половины самых продвинутых. Теперь американцы хотят производить их сами и выделяют на это 52 миллиарда долларов. Не факт, что у них получится. А у нас вообще нет ресурсов и времени», - резюмировал Ракша.
Ранее в России заинтересовались технологиями Ирана в ремонте самолетов.
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