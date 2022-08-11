Эксперты рассказали о трех сценариях развития российской экономики
Экономика России может продолжить развитие по трем сценариям, все они подразумевают сохранение санкционного режима по крайней мере в течение 10-15 лет. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Эксперты считают, что под санкциями российская экономика может пойти по пути автаркии и «делать все сама», при этом сокращая технологический уровень выпускаемой продукции. Такой вариант предусматривает снижение уровня жизни в стране. Вероятность реализации этого сценария — 13%.
Еще один возможный вариант для экономики — «институциональная инерция», при которой невозможно реализовать целостную политику развития из-за высокого уровня нестабильности экономической и внешнеполитической ситуации. При таком сценарии возможно лишь поддерживать стабильность, финансировать бюджетные обязательства и реализовывать наиболее очевидные и ограниченные по срокам инвестпроекты. Такой путь грозит затяжной стагнацией, отставанием в технологиях, национальной безопасности, уровне и качестве жизни. Вероятность реализации этого сценария, по данным экспертов, составляет 47%.
Специалисты выделяют и третий возможный вариант дальнейшего развития экономики в РФ — «борьба за рост», пишет РИА ФАН. Он предполагает применение усилий для модернизации экономики в новых условиях, в том числе заимствование технологий, выход на доступные рынки, стремление избежать становления другого крупного государства в качестве монопольного внешнеэкономического партнера. Возможность реализации этого сценария — 40%.
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