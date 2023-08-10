«Это безумие!»: Экономист Ракша опроверг слухи о двузначной ключевой ставке

Центробанк не будет в сентябре доводить ключевую ставку до двузначных значений, заявил в интервью НСН экономист Денис Ракша.

По мнению ряда экспертов, ключевая ставка в 2023 году может достичь 10–10,5%. При этом ее повышение до двухзначного уровня якобы может произойти уже на ближайшем заседании регулятора 15 сентября.