«Это безумие!»: Экономист Ракша опроверг слухи о двузначной ключевой ставке
Повышение ключевой ставки зависит от темпов роста инфляции, а не от курса доллара, сказал в эфире НСН Денис Ракша.
Центробанк не будет в сентябре доводить ключевую ставку до двузначных значений, заявил в интервью НСН экономист Денис Ракша.
По мнению ряда экспертов, ключевая ставка в 2023 году может достичь 10–10,5%. При этом ее повышение до двухзначного уровня якобы может произойти уже на ближайшем заседании регулятора 15 сентября.
«В сентябре я не жду такого повышения. Если бы это произошло, то никак не сказалось бы на валютных курсах. Центральный банк пытается ставкой повлиять не на курс рубля, а бороться с инфляцией. По первому полугодию она составляет 2,9%, если инфляция будет расти с такой же динамикой, по году мы получим верхнюю границу прогноза ЦБ - 6,5%. При 6,5-7% инфляции повышать ставку выше 10 – это безумие. Все, что делает ЦБ, зависит от ситуации с инфляцией. Если она будет расти, он будет повышать ставку, если не будет расти высокими темпами, то ставка, если и будет повышена, то весьма незначительно», - сказал Ракша.
При этом он опроверг мнение о линейной зависимости инфляции от курса рубля.
«Есть много разговоров о том, что курс рубля плавно перетечет в ускорение инфляции, но тут нет такой прямой и простой зависимости. Многие эксперты любят говорить о том, что каждые 10% ослабления рубля дают 1% к темпам роста инфляции. Однако, если посмотреть на темпы ослабления рубля с июля 2022 по июль 2023 года, мы увидим, что рубль ослаб почти на 100%, был 50, а стал практически 100. Это "должно было" дать 10% инфляции с временным лагом 3-6 месяцев, однако этого не произошло. Это линейно не работает. Начавшееся с конца июня ослабление рубля выльется неизвестно когда неизвестно в какие темпы инфляции», - заключил собеседник НСН.
Ракша также отметил, что защищать курс рубля Центробанк может другими инструментами, а ставка здесь работает плохо.
21 июля 2023 года Центробанк повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5% годовых.
Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что повышение ключевой ставки никакого влияния на инфляцию не окажет. Он сравнил действия ЦБ с попыткой уничтожить домашних тараканов ядерной бомбой.
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