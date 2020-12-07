Экс-замглавы Минсельхоза выступил против импортозамещения «всего и вся»
Бывший заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод в интервью НСН заявил, что по доктрине продовольственной безопасности ситуация в стране хорошая.
Цели стратегии импортозамещения продовольствия в России не выполнены, показало исследование Национального рейтингового агентства. Так, значительный уровень местного производства был достигнут только относительно мяса – 65% этой продукции создается внутри России. А вот импорт молока сократился на 20% вместо заявленных в стратегии импортозамещения 30%, овощей – на 27% вместо 70%. При этом импорт из стран, ввоз откуда не запрещен, все больше напоминает реэкспорт «запрещенки», пишет «Коммерсантъ».
Бывший заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод в интервью НСН заявил, что если смотреть на цифры по доктрине продовольственной безопасности, то ситуация вполне хорошая, а полного импортозамещения добиваться никто и не собирался.
«Я с этим пессимизмом не согласен и не считаю, что нужно полностью, во что бы то ни стало замещать все и вся», - прокомментировал он выводы экспертов.
По его словам, производство овощей и фруктов в России показало значительный рост - в частности выросло тепличное производство томатов и огурцов.
«Существует доктрина продовольственной безопасности. По ней у нас есть недоработки с объемами производства молока и молочных продуктов и поваренной соли, но там отвалились украинские поставщики, а внутренние месторождения нужно развивать. Остальные категории продовольственных товаров – выполнены и перевыполнены. Это основополагающий документ, который является доктринальным, и он исполняется. Что касается независимости от импортных поставок. Наверное, ни одна страна в мире не должна стремиться абсолютно все производить в собственных границах. Этот этап истории человечества давно пройден. Сегодня существует мировой рынок и если выгодно покупать то, что не производится в стране, значит, покупают, невыгодно – значит, производят внутри страны», - отметил Холод.
Глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли в августе прогнозировал в мире голод «библейских масштабов» из-за пандемии коронавируса.
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