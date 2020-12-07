Экс-замглавы Минсельхоза выступил против импортозамещения «всего и вся»

Бывший заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод в интервью НСН заявил, что если смотреть на цифры по доктрине продовольственной безопасности, то ситуация вполне хорошая, а полного импортозамещения добиваться никто и не собирался.

«Я с этим пессимизмом не согласен и не считаю, что нужно полностью, во что бы то ни стало замещать все и вся», - прокомментировал он выводы экспертов.

По его словам, производство овощей и фруктов в России показало значительный рост - в частности выросло тепличное производство томатов и огурцов.

«Существует доктрина продовольственной безопасности. По ней у нас есть недоработки с объемами производства молока и молочных продуктов и поваренной соли, но там отвалились украинские поставщики, а внутренние месторождения нужно развивать. Остальные категории продовольственных товаров – выполнены и перевыполнены. Это основополагающий документ, который является доктринальным, и он исполняется. Что касается независимости от импортных поставок. Наверное, ни одна страна в мире не должна стремиться абсолютно все производить в собственных границах. Этот этап истории человечества давно пройден. Сегодня существует мировой рынок и если выгодно покупать то, что не производится в стране, значит, покупают, невыгодно – значит, производят внутри страны», - отметил Холод.

Глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли в августе прогнозировал в мире голод «библейских масштабов» из-за пандемии коронавируса.

