Еще не предел. Цены на авиабилеты продолжат рост

«Себестоимость перевозок на сегодняшний день такова, что при нынешнем уровне затрат авиакомпании рентабельную эксплуатацию осуществить не могут. В пределах 10% рост цен должен был быть давно, но авиакомпании очень боялись повышать тарифы, потому что боялись, что сократится пассажиропоток. Но сегодня становится ясно, что не на 10% надо поднимать, а процентов на 40», - предупреждал эксперт.

По его словам, если государство не прекратит сдерживать цены на авиаперелеты, то долги авиакомпаний достигнут рекордных цифр в миллиард долларов.

«Если этого не произойдет осенью или весной, осенью скорее, многие авиакомпании будут вынуждены прекратить свою деятельность, потому что суммарный убыток, который был накоплен по первому полугодию, очень большой, больше чем в прошлом году. Если так дело пойдет, то суммарный убыток приблизится к миллиарду долларов по 2019 году», — сказал Рыбак.

Говорил о возможном банкротстве авиакомпаний в эфире НСН и исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

«Авиакомпании в силу ряда причин длительное время были загнаны в угол, не могли повышать тарифы, при том, что поставщики услуг, многие из которых являются монополистами, совершенно спокойно задирали тарифы. Федеральная антимонопольная служба делала вид, что все так и должно быть, ничего страшного не происходит. Финалом этой истории стало то, что в 2018 году авиакомпании на несколько десятков миллиардов рублей убытков. Сохранение такой ситуации, когда авиаперевозки глубоко убыточны, неизбежно привело бы к банкротству тех или иных авиаперевозчиков. Необходимость отыграть тарифы очевидна для всех», - отметил эксперт.

Аналогичный рост цен на перелет наблюдался в 2008 году на фоне кризисной ситуации в стране. Последние 10 лет колебания подорожания стоимости авиабилетов были на уровне от 1 до 19%.

Ранее председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин в беседе с НСН заверил, что рост цен на авиабилеты не снизит заинтересованность россиян в авиаперелетах.



