Рост цен на авиабилеты не заставит россиян летать меньше

Председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин в беседе с НСН заверил, что ожидать резкого и заметного роста цен на авиабилеты по всем направлениям не стоит. Вместе с тем, он отметил, что подорожание перелетов может привести к спаду востребованности туров.

«Дело в том, что коррективы стоимости билетов вносятся постоянно и, как правило, в сторону увеличения. Это происходит в связи с тем, что дорожает топливо, дорожает обслуживание аэропортов. Другой вопрос, если эти дестинации востребованные, объем там большой, то некоим образом это, в принципе, не повлияет радикально. Но в целом, это может сказаться на востребованности туров авиапутешествия. Допустим, если на Крым откроется железнодорожное сообщение, то, конечно, огромная масса людей выберет ж/д и это будет дешевле. Часть маршрутов из регионов будет снижена», - объяснил он.

Барзыкин также отметил, что компенсировать снижение востребованности авиаперелетов сможет субсидирование билетов. Помимо этого, собеседник отметил, что в случае заметного подорожания граждане просто начнут искать более выгодные даты и направления.

«Кроме того, есть меры по субсидированию авиабилетов. Это – Сибирь, Дальний Восток, тот же Крым и Черноморское побережье, Москву, Санкт-Петербург. То есть в какой-то мере это будет компенсировать востребованность. Но радикально, конечно, люди не откажутся от путешествий и полетов, поэтому будет очередное подорожание, а значит люди будут стараться оптимизировать вылеты. Стоимость топлива входит, конечно, в стоимость билетов, но наряду с другими показателями. Глобального обвала не будет, потому что авиакомпании должны летать. Просто государство должно активнее на этой площадке действовать, потому что мы понимаем, что это такой мультипликативный эффект: люди не полетели, не потратили на территориях деньги, а там их ожидают и тоже ничем не занимаются. Поэтому в комплексе в стране, тем более, внутри страны эти направления должны поддерживаться государством, независимо от той конъюнктуры, которая складывается на топливном рынке или каком-то другом. И варианты для этого есть. Они сейчас используются, но очень робко», - заключил собеседник НСН.

Ранее руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак заявил в эфире НСН, что стоимость авиабилетов должна подняться не на 10, а на 40 процентов, отметив, что для некоторых перевозчиков от этого зависит дальнейшее существование.

