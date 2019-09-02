Цены на авиабилеты вырастут на 10 процентов

По словам заместителя исполнительного директора АЭВТ Бориса Шокурова, пока что никаких положительных финансовых результатов не ожидается. Он также добавил, что на конечную стоимость билета повлияло и продолжающееся увеличение цен на аэропортовое обслуживание.

Шокуров рассказал, что в течение первого квартала авиакомпании потеряли 45 млрд рублей. Он уточнил, что этот показатель на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет АГН Москва.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала НСН о наиболее популярных у россиян направлениях для отдыха.

