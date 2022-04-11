ЕС запретил поставки в Россию оборудования для СПГ и нефтепереработки

В частности, ЕС запрещает продажи, поставку, передачу или экспорт в РФ товаров и технологий, которые подходят для использования в переработке нефти и сжижении природного газа. При этом не имеет значения, происходят ли эти позиции из Евросоюза, а запрет касается взаимодействия с любым лицом или компанией в России.

В список оборудования для СПГ внесены технологические установки для охлаждения газа, разделения и фракционирования углеводородов, для сжижения природного газа, а также холодильные камеры, криогенные теплообменники и насосы в СПГ-процессе.

При этом в списке оборудования для нефтепереработки, попавшего под ограничения, указали в том числе установки алкилирования и изомеризации, производства ароматических углеводородов, каталитического риформинга и крекинга, атмосферно-вакуумные установки перегонки нефти, технологию производства водорода, его извлечения и очистки, установки по производству серы, технологию очистки топливных газов НПЗ и получения серы.

