ЕС распространил санкции против России на Запорожскую и Херсонскую области

В четверг ЕС утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, который вводит ряд ограничений на импорт и экспорт, а также потолок цен на нефть.

«Географический охват ограничительных мер в ответ на признание неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины и ввод российских вооруженных сил в эти районы был расширен, чтобы охватить все неподконтрольные правительству районы Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях», — говорится в заявлении ЕК.

Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ после референдумов, прошедших в регионах в конце сентября. Накануне президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о присоединении этих территорий, а также Донецкой и Луганской народных республик.

