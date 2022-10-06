ЕС распространил санкции против России на Запорожскую и Херсонскую области
Евросоюз распространил санкции в отношении России на Запорожскую и Херсонскую области. Об этом сообщает Еврокомиссия.
В четверг ЕС утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, который вводит ряд ограничений на импорт и экспорт, а также потолок цен на нефть.
«Географический охват ограничительных мер в ответ на признание неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины и ввод российских вооруженных сил в эти районы был расширен, чтобы охватить все неподконтрольные правительству районы Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях», — говорится в заявлении ЕК.
Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ после референдумов, прошедших в регионах в конце сентября. Накануне президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о присоединении этих территорий, а также Донецкой и Луганской народных республик.
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