ЕС принял восьмой пакет антироссийских санкций
Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций в отношении России, в том числе потолок цен на нефть. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
Новый пакет ограничений вводит запреты ЕС на импорт на 7 млрд евро изделий и заготовок из стали, машин и приборов, пластмасс, транспортных средств, текстиля, кожи, керамики, ряда химических продуктов. Также ЕС ограничит экспорт угля, в том числе коксующегося, определенных используемых в оружии электронных компонентов, технических средств для авиационного сектора, стрелкового оружия.
Кроме того, санкции касаются цен на российскую нефть: ЕС вводит лимиты цен с тем, чтобы «сократить доходы России, сохраняя при этом стабильность мировых энергетических рынков благодаря продолжению поставок». Отмечается, что мера вступит в силу после 5 декабря (для сырой нефти) и 5 февраля 2023 года (для нефтепродуктов) после дальнейшего решения Евросовета.
Также в рамках восьмого пакета санкций ЕС включил в черный список ряд граждан и организаций из РФ, запретил европейским гражданам занимать должности в руководящих органах ряда российских госпредприятий, а также оказывать финансовые, IT-консультации, инженерные и другие бизнес-услуги правительству и юрлицам в России.
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