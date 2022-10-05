Евросоюз согласовал новый пакет антироссийских санкций
Чехия, являющаяся страной-председателем Евросоюза в 2022 году, заявила о согласовании нового пакета антироссийских санкций. Об этом сообщил Reuters.
По словам чешских представителей, новые санкции стали решительным ответом Евросоюза на незаконную аннексию территорий Украины.
Среди новых ограничений — введение потолка цен на российскую нефть. В случае его нарушения ее транспортировка в третьи страны будет под запретом. Также рестрикции предполагают запрет на некоторые виды стальной продукции, пластика и химикатов.
Ранее эксперты отметили, что Европа рискует остаться без российской нефти из-за потолка цен. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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