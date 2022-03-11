Мишустин призвал подготовиться к противодействию санкциям

В России необходимо подготовить очередной, третий, пакет инициатив по противодействию санкциям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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По его словам, важно постоянно изучать ситуацию и сглаживать санкционные последствия.

Ранее сенатор, бывший уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия от выхода из Совета Европы, в том числе из Европейского суда по правам человека, ничего не потеряет.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:РоссияПравительствоСанкцииМихаил Мишустин
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