Путин заявил, что Россия пройдет через все трудности и станет еще сильнее
Российский лидер Владимир Путин заявил на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что попытки ограничить развитие России предпринимались всегда, но в конечном итоге все это пойдет на пользу.
По словам главы государства, попытки сдержать развитие России сейчас идут в гораздо большем масштабе, чем раньше.
«Уверен, что мы пройдем через эти трудности и, наоборот, приобретем больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными», - приводит РИА Новости слова Путина.
Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.
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