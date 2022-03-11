Путин заявил, что Россия пройдет через все трудности и станет еще сильнее

По словам главы государства, попытки сдержать развитие России сейчас идут в гораздо большем масштабе, чем раньше.

«Уверен, что мы пройдем через эти трудности и, наоборот, приобретем больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными», - приводит РИА Новости слова Путина.

Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.

