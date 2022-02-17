Эрдоган назвал высокую инфляцию главной проблемой Турции

Инфляция является главной проблемой Турции, власти будут предпринимать шаги, направленные на снижение ее уровня. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания кабмина.

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По его словам, ведомства Турции будут следить за тем, отразится ли снижение НДС на ценах. Также ведомства введут санкции против тех компаний, которые противодействуют такой мере.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президенту Турции Реджепу Эрдогану следует запретить вмешиваться в монетарную политику страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнфляцияТурция
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