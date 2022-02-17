Эрдоган назвал высокую инфляцию главной проблемой Турции
Инфляция является главной проблемой Турции, власти будут предпринимать шаги, направленные на снижение ее уровня. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания кабмина.
По его словам, ведомства Турции будут следить за тем, отразится ли снижение НДС на ценах. Также ведомства введут санкции против тех компаний, которые противодействуют такой мере.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президенту Турции Реджепу Эрдогану следует запретить вмешиваться в монетарную политику страны.
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