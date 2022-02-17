Эрдоган назвал высокую инфляцию главной проблемой Турции

По его словам, ведомства Турции будут следить за тем, отразится ли снижение НДС на ценах. Также ведомства введут санкции против тех компаний, которые противодействуют такой мере.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президенту Турции Реджепу Эрдогану следует запретить вмешиваться в монетарную политику страны.

