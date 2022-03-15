Equinor прекратила торговлю российской нефтью и нефтепродуктами

Норвежская Equinor прекращает торговлю российской нефтью и нефтепродуктами. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

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«Equinor не будет вступать в новые сделки или заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России», - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетическая компания пересмотрит все аспекты сотрудничества с Россией, включая юридические обязательства.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний. По его словам, уходящие компании являются врагами для самих себя.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ТорговлякомпанияНефть
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