Новак: Россия не причастна к резкому росту цен на нефть и газ

По его словам, на цены оказали влияние заявления европейских политиков с призывами отказаться от российских энергоресурсов. Новак указал на то, что европейские лидеры пытаются переложить проблемы своей энергетической политики на РФ.

Накануне нефть сорта Brent 7 марта подорожала до $130 за баррель, превысив показатель 2012 года в 128 долларов. Цена газа в Европе преодолела отметку 2100 долларов одну тысячу кубометров - впервые с 21 декабря 2021 года.

