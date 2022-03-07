Новак: Россия не причастна к резкому росту цен на нефть и газ
Россия не причастна к резкому росту мировых цен на нефть и газ, это является следствие заявлений политиков Европы. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.
По его словам, на цены оказали влияние заявления европейских политиков с призывами отказаться от российских энергоресурсов. Новак указал на то, что европейские лидеры пытаются переложить проблемы своей энергетической политики на РФ.
Накануне нефть сорта Brent 7 марта подорожала до $130 за баррель, превысив показатель 2012 года в 128 долларов. Цена газа в Европе преодолела отметку 2100 долларов одну тысячу кубометров - впервые с 21 декабря 2021 года.
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