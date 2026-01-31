Россиян предупредили о схеме мошенников с угрозами блокировки счета

Мошенники могут угрожать жертвам блокировкой счета за якобы аномальное число переводов через Систему быстрых платежей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка» Народного фронта.

Отмечается, что злоумышленники звонят или отправляют СМС-сообщение россиянам, выдавая себя за службу безопасности банка.

«Содержание может быть следующим: "В январе с вашего аккаунта было совершено аномально много переводов через СБП. Подтвердите, что это вы, назвав код из смс/ переведя средства на "проверочный" счет», - предупреждает платформа.

Целевая группа такой схемы - граждане, активно использовавшие СБП в праздники. Афера актуальна для февраля, поскольку многие клиенты банков совершали много переводов в январе, в том числе приобретая подарки.

Ранее стало известно, что мошенники начали применять новую схему на сайтах знакомств и от лица женщин просят одолжить деньги якобы на лечение детей.

