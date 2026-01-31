Россиян предупредили о схеме мошенников с угрозами блокировки счета
Мошенники могут угрожать жертвам блокировкой счета за якобы аномальное число переводов через Систему быстрых платежей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка» Народного фронта.
Отмечается, что злоумышленники звонят или отправляют СМС-сообщение россиянам, выдавая себя за службу безопасности банка.
«Содержание может быть следующим: "В январе с вашего аккаунта было совершено аномально много переводов через СБП. Подтвердите, что это вы, назвав код из смс/ переведя средства на "проверочный" счет», - предупреждает платформа.
Целевая группа такой схемы - граждане, активно использовавшие СБП в праздники. Афера актуальна для февраля, поскольку многие клиенты банков совершали много переводов в январе, в том числе приобретая подарки.
Ранее стало известно, что мошенники начали применять новую схему на сайтах знакомств и от лица женщин просят одолжить деньги якобы на лечение детей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Статус русского языка в Казахстане останется неизменным
- МО расширило список запрещающих службу по контракту при мобилизации болезней
- Россиян предупредили о схеме мошенников с угрозами блокировки счета
- Россиянам дали три совета, как сэкономить на свадьбе
- Депутат Буцкая: Ставку по семейной ипотеке могут увязать с числом детей
- При пожаре в Алтайском крае погибли четыре человека
- В Россию с начала 2025 года въехали более 25 тысяч украинцев
- Россиянка Тупицына прошла в финал юниорского Australian Open
- За ночь над Россией сбили 26 украинских БПЛА
- В центре Вашингтона пройдет уличная гонка IndyCar
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru