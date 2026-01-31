Статус русского языка в Казахстане останется неизменным
Статус русского языка не изменится в новой конституции Казахстана. Об этом говорится в тексте проекта основного закона, опубликованного на сайте конституционного суда республики.
«В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык», - указано в документе.
Такая же формулировка о статусе русского языка прописана в действующей конституции Казахстана.
Ранее Киргизия заявила о желании сохранить единое образовательное пространство с Россией и использовать русский язык как официальный.
